https://it.sputniknews.com/20211202/il-salasso-di-natale-previsti-rincari-fino-a-16-miliardi-per-i-consumatori-14012953.html

Il "salasso" di Natale: previsti rincari fino a 1,6 miliardi per i consumatori

Il "salasso" di Natale: previsti rincari fino a 1,6 miliardi per i consumatori

Secondo uno studio del Codacons quest'anno le feste di Natale potrebbero costare fino a 1,6 miliardi di euro in più rispetto al 2019. A pesare sui consumi ci sono inflazione, caro-bollette e crisi delle materie prime.

2021-12-02T16:24+0100

2021-12-02T16:24+0100

2021-12-02T16:24+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/9919728_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf6bd150a767b51f0fee220c02b04440.jpg

Si prevedono feste “salate” per gli italiani. Quest’anno, complice il rialzo dell’inflazione, il caro bollette e l’aumento del costo delle materie prime, secondo le stime del Codacons, potrebbero esserci rincari fino a 1,6 miliardi di euro rispetto al 2019.Dal tradizionale pranzo agli spostamenti, tutto costerà di più rispetto allo scorso anno. Per imbandire la tavola, ad esempio, secondo lo studio aggiornato dell’associazione, potrebbero volerci 100 milioni di euro in più.“Solo i prodotti ittici sono aumentati del +3,4 per cento a novembre”, chiarisce il presidente Carlo Rienzi.Si spenderà di più anche per i regali e per addobbare la casa. Su questo fronte, l’aumento previsto sarà di 375 milioni di euro. Ci vorranno circa 8,4 milioni di euro in più per concedersi la cena della Vigilia o il pranzo di Natale al ristorante.E la stangata è dietro l’angolo anche per i viaggi, sia in auto che in aereo. A pesare è l’aumento del prezzo del carburante che ha fatto schizzare al +44,2 per cento il costo dei biglietti aerei nel mese di novembre.È probabile, quindi, prevede infine l’associazione, che sulle prossime festività possa “abbattersi una drastica riduzione di spesa da parte delle famiglie, come conseguenza della perdita di potere d’acquisto determinata dalla risalita dell’inflazione e dal caro-bollette”.

https://it.sputniknews.com/20211031/continua-limpennata-dei-prezzi-delle-materie-prime-ora-ci-costera-di-piu-anche-la-colazione-13560686.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

economia