Gran Bretagna, donna fa causa al medico per averla fatta nascere: risarcimento multimilionario

The Telegraph riferisce di una donna britannica, sofferente di spina bifida, che fa causa al suo medico per averla fatta nascere. 02.12.2021, Sputnik Italia

Nel Regno Unito, una ragazza riceverà un risarcimento multimilionario da un medico che aveva supervisionato la gravidanza di sua madre. Lo riporta The Telegraph.Evie Toombs, residente a Skegness, è nata con un difetto dello sviluppo, chiamato spina bifida, che può portare, tra le altre cose, a paralisi delle gambe e incontinenza urinaria.Secondo la causa, il medico non aveva prescritto alla madre della vittima di assumere acido folico prima e durante il primo trimestre di gravidanza e non aveva avvertito la donna delle possibili conseguenze per la salute del nascituro. Diversamente, la donna avrebbe potuto interrompere la gravidanza.La stessa vittima ha definito la sua nascita un errore, provocato da negligenza medica.Questo caso ha creato un precedente nella pratica giudiziaria, che vedrà i medici ritenuti responsabili in caso di negligenza durante le consultazioni sul concepimento e sullo stato di salute del futuro bambino.

