Giorgia Meloni, chi critica l’Unione Europea viene bollato come eretico

"Bisognerebbe finirla di dire che chi critica l'assetto dell'Unione Europea è antieuropeista”, dice l’onorevole Giorgia Meloni. 02.12.2021, Sputnik Italia

“Chi come me ha ballato sulle ceneri del muro di Berlino, dovrebbe interrogarsi sulla Brexit e sul modello che offre l'Europa. Noi crediamo nel modello confederale e non federale, e non voglio essere considerata un'eretica se mi permetto di criticare l'Europa che si occupa degli auguri di Natale e non della Libia”, dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, partecipando alla presentazione del libro di Gianfranco Rotondi, dal titolo inequivocabile: La variante DC.L’onorevole Meloni sottolinea che lei viene sempre “tacciata di essere istigatrice di odio ma nessuno è mai riuscito ad indicare una frase in cui abbia insultato qualcuno o istigato all'odio”.Ed infine aggiunge: “Il conflitto politico non deve essere una lotta nel fango, io sono stata criminalizzata nell'ultima campagna elettorale, accusata di essere fascista, razzista e pure no-vax, da vaccinata”.

