Fonte di bellezza e giovinezza: questi i benefici del kiwi

I kiwi non sono solo gustosi, ma possono anche fare bene alla salute. Un dietologo spiega quali benefici offre questo frutto al nostro organismo, ma anche a... 02.12.2021, Sputnik Italia

Il kiwi è un alimento perfetto per prevenire malattie cardiovascolari e oncologiche, dice a Sputnik la nutrizionista russa Anna Drobysheva.Un altro importantissimo vantaggio di questo frutto, secondo lo specialista, è quello di bruciare il grasso che ostruisce le arterie.Inoltre, questo frutto è ricco di vitamina C, acido folico e vitamina B6, motivo per cui è consigliabile consumarlo per evitare carenze vitaminiche, aggiunge.Il kiwi stimola anche la produzione di collagene e previene la caduta prematura dei capelli. Pertanto, il nutrizionista lo chiama “cibo della giovinezza e della bellezza”.Il kiwi è di grande valore per le donne incinte, aggiunge Drobysheva. Questo frutto contiene potassio, un minerale necessario per il normale funzionamento del cuore di una madre e del suo bambino, inoltre aiuta a recuperare il ferro e riduce la probabilità di soffrire di stitichezza.Chi non dovrebbe mangiare kiwiChi soffre di gravi malattie dello stomaco o ha un'allergia agli agrumi non dovrebbe includere questo frutto nella propria dieta, avverte lo specialista.Se hai spesso la diarrea, Drobysheva ti consiglia anche di fare attenzione con questo cibo.

