https://it.sputniknews.com/20211202/fiom-denuncia-che-un-sindacalista-di-messina-e-stato-pedinato-e-licenziato-14011831.html

Fiom denuncia che un sindacalista di Messina è stato pedinato e licenziato

Fiom denuncia che un sindacalista di Messina è stato pedinato e licenziato

La Fiom di Messina denuncia che un suo sindacalista è stato prima pedinato, poi allontanato e alla fine licenziato dall’azienda senza preavviso. Nella... 02.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-02T13:19+0100

2021-12-02T13:19+0100

2021-12-02T13:19+0100

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/12734874_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a1bac6cb5aa349475f3f7887435d9f4.jpg

Secondo l’azienda, quindi, il sindacalista non faceva il sindacalista, ma approfittava di permessi sindacali fittizi per “marinare” il lavoro a spese dell’azienda e fare altro.La storia arriva da Gela (Messina) e coinvolge la Ergo Meccanica, società impegnata nel settore delle energie pulite per conto della centrale elettrica di San Filippo del Mela.La Fiom Cgil di Messina afferma che l’azienda non poteva pedinare il sindacalista, membro della Rsa dell’azienda, e questo perché il datore di lavoro non può entrare nel merito dell’attività sindacale.Secondo la Fiom Cgil, il datore di lavoro può solo “accertarsi se il lavoratore è andato a quella riunione in quel giorno” indicato nella richiesta di permesso sindacale.La vicenda, riportata da Il Fatto Quotidiano, ha dell’altro, perché il sindacato ha chiesto all’azienda chi si sia occupato del pedinamento e l’azienda si è rifiutata di indicarlo.Per la Fiom Cgil, l’azienda sta contravvenendo a tutte le norme e non sta permettendo al lavoratore di difendersi, consentendogli l’accesso alla documentazione.I sindacati Cisl, Uilm e Uil hanno firmato una nota unitaria per denunciare il modo in cui è stato licenziato il sindacalista e fanno presente che già nell’aprile del 2021 il sindacalista era stato oggetto di un procedimento disciplinare per insubordinazione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lavoro