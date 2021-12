https://it.sputniknews.com/20211202/emmanuel-macron-avrebbe-dato-del-pagliaccio-a-boris-johnson-14012741.html

Emmanuel Macron avrebbe dato del "pagliaccio" a Boris Johnson

Emmanuel Macron avrebbe dato del "pagliaccio" a Boris Johnson

Sempre più alta la tensione tra Regno Unito e Francia, secondo un discorso fatto dal presidente francese, i rapporti diplomatici sarebbero particolarmente... 02.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-02T12:03+0100

2021-12-02T12:03+0100

2021-12-02T12:41+0100

boris johnson

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/11715080_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6792739d7753e2f245d798ef916108f6.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe dato del "pagliaccio" a Boris Johnson e avrebbe definito il Regno Unito un "circo". A riportare la notizia un quotidiano francese, scrive Sky News.Secondo il Le Canard Enchaine, Macron avrebbe detto in visita in Croazia mercoledì scorso, mentre avveniva la tragedia nel Canale della Manica, che: "BoJo parla con me, ha i piedi per terra, va tutto bene. Parliamo da persone adulte, ma prima o dopo se ne fa delle uscite in maniera poco eleganti. È sempre lo stesso circo”.Sempre secondo Le Canard, come citato anche da diversi media britannici, Macron avrebbe detto: “Molto rapidamente, Boris Johnson ha capito che la situazione era catastrofica per i britannici. Non c'è benzina nelle pompe, mancano un sacco di cose. Si posiziona come una vittima, fa della Francia un capro espiatorio, cerca di trasformare ogni situazione semplice in un problema complesso. Siamo in questa situazione da marzo”.Queste osservazioni si riferiscono alla mancanza di carburante ai distributori del Regno Unito per carenza di autisti, allontanati dopo la Brexit, e alla carenza di prodotti nei centri commerciali per lo stesso problema. Ma anche alla situazione, sempre più critica, tra le due sponde della Manica, per via dei diritti di pesca.Alcuni mesi fa si è arrivati addirittura a scomodare navi da guerra, per difendere il diritto di pesca da entrambi le parti.E da ultimo, ma solo in senso cronologico, si aggiunge l’annosa ricerca di attraversare il Canale della Manica da parte dei migranti, che spingono lungo la costa francese per poter entrare nel Regno Unito.

https://it.sputniknews.com/20211126/macron-il-trattato-firmato-con-litalia-non-implica-mutamenti-nei-rapporti-con-la-germania-13929628.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boris johnson, emmanuel macron