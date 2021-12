https://it.sputniknews.com/20211202/dicastero-diplomatico-russo-rivela-il-tema-principale-dei-prossimi-colloqui-tra-putin-e-biden--14022669.html

Dicastero diplomatico russo rivela il tema principale dei prossimi colloqui tra Putin e Biden

Uno dei principali temi tra i presidenti Putin e Biden sarà la situazione in Europa, secondo il ministero degli Esteri russo.

Uno degli argomenti dei prossimi colloqui tra Vladimir Putin e Joe Biden sarà la situazione in Europa, ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov. Ryabkov ha osservato che ci sono aree isolate in cui Mosca e Washington stanno svolgendo un lavoro normale, in particolare sull'estensione del Trattato START, sulla sicurezza informatica e sul dialogo relativo alla stabilità strategica. I primi colloqui tra i due leader si sono svolti a Ginevra il 16 giugno. In una dichiarazione congiunta, hanno sottolineato che i Paesi intendono avviare un dialogo bilaterale globale sulla stabilità strategica, che sarà sostanziale ed energico. Inoltre, Russia e Stati Uniti intendono ulteriori consultazioni su sicurezza informatica, scambio di prigionieri e controllo degli armamenti. Successivamente è stata discussa la possibilità di nuovi contatti tra i capi di Stato. A novembre, il ministero degli Esteri russo ha annunciato che la comunicazione tra Putin e Biden potrebbe avvenire in un formato non determinato. Come notato da Ryabkov, la preparazione è "in una fase avanzata". Il Cremlino ha detto che c'è ancora speranza per organizzare un dialogo tra i due presidenti entro la fine dell'anno, anche se la data non è stata ancora concordata.

