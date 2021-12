https://it.sputniknews.com/20211202/delegazione-libica-discutera-in-turchia-e-russia-sul-ritiro-dei-militari-stranieri-dal-paese-14018683.html

Delegazione libica discuterà in Turchia e Russia sul ritiro dei militari stranieri dal Paese

I membri del comitato militare inter-libico 5 + 5 visiteranno la Turchia e la Russia, dove discuteranno del ritiro di mercenari e truppe straniere dal Paese... 02.12.2021, Sputnik Italia

"Oggi, i membri del comitato militare 5 + 5 si sono diretti in Turchia. L'aereo è atterrato a Bengasi e ha portato entrambi i gruppi in Turchia", ha detto al-Mahjub.L'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Ján Kubiš, aveva riferito in precedenza, durante una sessione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, delle possibili consultazioni del comitato militare congiunto 5 + 5 a Mosca.A Ginevra, lo scorso febbraio, sono iniziati i lavori della commissione militare congiunta delle parti libiche, che comprende cinque militari di alto rango del governo di unità nazionale (Tripoli) e cinque dell'Esercito Nazionale Libico. Nel corso delle trattative è stato raggiunto un accordo su un cessate il fuoco permanente e l'apertura al traffico lungo la principale arteria di trasporto, che praticamente collega l'ovest e l'est del Paese.

