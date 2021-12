https://it.sputniknews.com/20211202/covid-19-per-vaia-meglio-fare-la-dose-di-richiamo-ogni-anno-14011563.html

Covid-19, per Vaia meglio fare la dose di richiamo ogni anno

Il professor Francesco Vaia dello Spallanzani esorta ad un richiamo periodico del vaccino per il Covid-19: "La vaccinazione non deve essere un dramma". 02.12.2021, Sputnik Italia

Il professor Francesco Vaia, direttore dell'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani, delinea lo scenario in cui si farà una volta all'anno una dose di richiamo del vaccino, paragonandola al sistema in atto già per l'antinfluenzale, dove in effetti nessuno grida allo scandalo per la campagna vaccinale che parte ogni anno ai primi freddi.Il direttore riferisce poi la motivazione che lo spinge a fare una tale supposizione: il virus Sars-Cov-2 muta, come d'altronde mutano anche gli altri virus in circolazione.E a tal proposito menziona la variante Omicron, variante che in queste ultime settimane ha allertato il mondo intero ed ha portato alla cancellazione dei voli da e per molti Paesi del continente africano, dicendo che è stata messa in atto una task force in sinergia con i colleghi del Sudafrica e che dai dati trasmessi dai colleghi del continente già questo martedì si evince che la variante si manifesta in modo non grave, e "non è più patogena rispetto alle precedenti".Aggiunge poi che la variante Omicron, in base ai dati che si evincono dall'elaborazione della task force, "non sfugge ai vaccini attuali".A tal proposito, il professor Vaia esorta però ad aggiornare i vaccini stessi e ad arrivare a fare la dose annuale con la medesima logica di quando le persone si sottopongono alla vaccinazione antinfluenzale, cosa che si ripete notoriamente ogni anno, auspicando l'adozione di misure che "facciano delle famiglie le nostre alleate".

