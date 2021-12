https://it.sputniknews.com/20211202/covid-19-ema-avvia-la-procedura-desame-per-il-vaccino-francese-di-valneva-14017674.html

Covid-19, Ema avvia la procedura d'esame per il vaccino francese di Valneva

Covid-19, Ema avvia la procedura d'esame per il vaccino francese di Valneva

Il regolatore UE ha avviato la procedura d'esame per il vaccino Covid-19 della società francese Valneva. 02.12.2021

L'Agenzia europea per i medicinali Ema ha annunciato l'avvio di una procedura di revisione graduale per il vaccino contro il coronavirus VLA2001, dell'azienda francese Valneva.In una nota diffusa del regolatore, si osserva che l'esame del farmaco continuerà fino a quando l'Ema non raccoglierà dati sufficienti sull'efficacia e sulla sicurezza di questo vaccino, tali che consentiranno allo sviluppatore di richiedere ufficialmente la sua registrazione sul mercato dell'UE.Cinque vaccini anti-coronavirus sono stati recentemente sottoposti a una procedura d'esame graduale da parte dell'Ema: il tedesco CureVac, il russo Sputnik V, il cinese Sinovac, il francese Sanofi Pasteur e l'americano Novavax. CureVac in seguito ha ritirato la sua domanda di revisione del vaccino.L'Ema prevede di approvare il vaccino Novavax tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, poiché lo sviluppatore, a seguito di un esame riuscito presso l'Ema, ha richiesto un'autorizzazione all'immissione in commercio per il suo farmaco nell'UE.Nell'UE sono attualmente autorizzati sul mercato quattro vaccini contro il coronavirus: Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J, AstraZeneca.

