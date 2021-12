https://it.sputniknews.com/20211202/civilta-cattolica-prende-posizione-su-vaccino-basta-teorie-no-vax-e-politicizzare-la-salute-14020624.html

Civiltà Cattolica prende posizione su vaccino: basta teorie no-vax e politicizzare la salute

Civiltà Cattolica prende posizione su vaccino: basta teorie no-vax e politicizzare la salute

La rivista dei gesuiti, la Civiltà Cattolica, prende posizione contro le teorie dei no-vax e osserva anche come ormai la salute delle persone è diventata una... 02.12.2021, Sputnik Italia

In questo modo si confondono “scelte sanitarie con approcci proposti da partiti o da gruppi di pressione motivati ideologicamente”.La rivista dei gesuiti, di cui papa Francesco è un membro, considera “false teorie” quelle dei no-vax e evidenzia come chi sta con la scienza e a favore dei vaccini non possa dire la sua senza essere criticato o fisicamente aggredito.“A livello mondiale ha luogo oggi una resistenza, anche aggressiva e violenta, ai vaccini ora disponibili e alla possibilità di vaccinarsi, e quindi a proteggersi e a proteggere dall’infezione”.La rivista cattolica bolla come disinformazione e false notizie quelle teorie secondo cui farsi il vaccino equivale a farsi inoculare dei microchip nel corpo, o quelle teorie secondo cui la pandemia è frutto di una cospirazione globale.E viene fatto notare anche come all’interno di uno stesso nucleo familiare si sia divisi tra chi si è vaccinato e chi non lo è.A conti fatti, la pandemia, più che unire, come appariva nei primi mesi, sta invece dividendo, e anche profondamente, al suo interno le società, ponendo schieramenti opposti: a favore o contro la scienza, con o contro le istituzioni.In Italia, alcuni parlamentari hanno chiesto un fondo finanziario da destinare alle cure psicologiche e alla psicoanalisi, perché la pandemia ha creato un vero boom di necessità.

