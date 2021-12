https://it.sputniknews.com/20211202/cio-la-tennista-cinese-peng-e-in-buone-condizioni-e-al-sicuro-14016330.html

CIO, la tennista cinese Peng è in buone condizioni e al sicuro

CIO, la tennista cinese Peng è in buone condizioni e al sicuro

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha riferito, giovedì 2 dicembre, che ha avuto una videochiamata con la tennista cinese Peng Shuai, che ha confermato... 02.12.2021, Sputnik Italia

La stella del tennis è sparita dai riflettori dopo aver pubblicato, il 2 novembre scorso, una dichiarazione su Weibo, la piattaforma cinese di social media simile a Twitter, accusando l'ex vice-premier cinese, il 75enne Zhang Gaoli, di averla aggredita sessualmente. Il post è stato immediatamente cancellato, gli account di Peng sono stati rimossi dai social network cinesi e l'atleta ha smesso di dare sue notizie, sollevando preoccupazioni per la sua sicurezza e per il suo reale stato di salute.Il 21 novembre, la star del tennis è finalmente apparsa in pubblico, per la prima volta dopo diverse settimane, alla cerimonia di apertura della finale di un match di tennis per adolescenti a Pechino. Il giorno dopo, Peng ha confermato di essere sana e salva in una videochiamata con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bach.Nel frattempo, il Wta ha comunicato che i tornei di tennis in Cina sono sospesi per poca chiarezza.

