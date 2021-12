https://it.sputniknews.com/20211202/caso-prosek-patuanelli-accusa-lue-di-tutelare-dop-igp-solo-a-parole-14017783.html

Caso Prosek, Patuanelli accusa l’UE di tutelare Dop-Igp solo a parole

Caso Prosek, Patuanelli accusa l’UE di tutelare Dop-Igp solo a parole

L’Italia prova a difendersi dagli attacchi alle sue produzioni alimentari autoctone, ma l’Unione Europea difende il Dop e l’Igp solo a parole. Questa, in... 02.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-02T18:40+0100

2021-12-02T18:40+0100

2021-12-02T18:40+0100

agricoltura

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/13585281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf674c2a3aab7a9e59ed690e6fbf5e1a.jpg

Il riferimento è alla battaglia legale sul Prosek sloveno, giudicato essere una sfacciata imitazione del Prosecco italiano.E Patuanelli non usa mezze misure:Parole che il ministro ha riferito in audizione davanti alle Commissioni Agricoltura di Senato e Camera riunite, per parlare dei progetti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e alla definizione del Piano strategico nazionale (Psn), che si inserisce nell’ambito della nuova politica agricola comune (Pac), approvato di recente dal Parlamento Europeo. Piano, quest’ultimo, che ha fatto discutere, perché di Green Deal non ha nulla e perché premia le multinazionali e non le piccole aziende agricole o zootecniche.La riforma delle indicazioni geografiche depotenziateIl ministro Patuanelli lancia l’allarme anche sulle indicazioni geografiche protette, affermando che in Europa si parla di riforma e che la riforma rischia di depotenziare, e non di rafforzare, lo strumento di protezione delle Igp.E per quanto riguarda il Prosek, usato all'estero e che vuol fare concorrenza al Prosecco, così si esprime il ministro:Patuanelli conferma l’impegno sulla protezione del Prosecco ed è pronta ad arrivare fino alla Corte Europa di Giustizia, se la Commissione europea non darà ragione all’Italia sul tentativo di copiare il nome del Prosecco italiano.

