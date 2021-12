https://it.sputniknews.com/20211202/austria-sebastian-kurz-annuncia-ritiro-dalla-politica-14014167.html

Austria, Sebastian Kurz annuncia il ritiro dalla politica

Già travolto dallo scandalo sui sondaggi pilotati, l'ex cancelliere austriaco annuncia clamorosamente il ritiro dal mondo della politica. Decisiva la nascita... 02.12.2021, Sputnik Italia

L'ex cancelliere, travolto dall'inchiesta su alcuni sondaggi, risultati pilotati ad hoc dal suo partito, aveva già lasciato al suo successore Alexander Schallenberg la poltrona di capo del governo; oggi, annuncia che lascerà il mondo della politica.A fargli prendere l'importante e definitiva decisione, pare, la nascita di suo figlio.Kurz aveva fino ad oggi mantenuto la guida del partito popolare, l'OEVP.Ora ci si aspetta che si metta al vertice della formazione politica l'attuale ministro degli interni, Karl Nehammer, secondo indiscrezioni di stampa.Circa le voci, poi, di cause non propriamente personali per questo improvviso abbandono, quanto piuttosto il desiderio di stare lontano dalle polemiche nei suoi confronti e dalle accuse mosse a suo carico, Kurz ha fatto sapere di "non aver fatto nulla di male e che intende scagionare il suo nome sia nel caso di corruzione, in cui è una delle 10 persone indagate, con accuse di vario grado, di violazione della fiducia, corruzione e concussione, sia per le ulteriori accuse di falsa testimonianza nell'inchiesta a suo carico", riferisce Reuters.Ad ottobre scorso, la Procura austriaca per la lotta alla corruzione aveva avviato un'indagine contro Kurz e nove dei suoi soci in affari per le ipotesi di reato di concussione e corruzione.L'opposizione aveva esortato il cancelliere a rassegnare le dimissioni. Lo stesso Kurz aveva respinto le accuse, affermando che sarebbe restato in carica, nonostante le indagini in corso.Poi l'annuncio delle dimissioni. Oggi l'ulteriore annuncio del ritiro dalla vita politica.

