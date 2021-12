https://it.sputniknews.com/20211202/austria-cancelliere-schallenberg-verso-dimissioni-pronto-a-sostituirlo-il-ministro-degli-interni-14023287.html

Austria, cancelliere Schallenberg verso dimissioni: pronto a sostituirlo il ministro degli Interni

Austria, cancelliere Schallenberg verso dimissioni: pronto a sostituirlo il ministro degli Interni

Schallenberg ha fatto sapere che renderà la sua posizione di cancelliere "disponibile non appena la rotta pertinente sarà stata stabilita all'interno del... 02.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-02T19:06+0100

2021-12-02T19:06+0100

2021-12-02T19:10+0100

austria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13266417_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_8933fc0a2f3e515bec53fb39c91b2593.jpg

Alexander Schallenberg, alla guida del governo austriaco dall'11 ottobre, ha annunciato che si dimetterà quando il suo partito, il Partito Popolare Austriaco, si metterà d'accordo sul prossimo leader. Il cancelliere ha inoltre dichiarato che renderà il suo attuale incarico "disponibile non appena il relativo corso sarà determinato all'interno del partito". Dopo essere subentrato a Sebastian Kurz come cancelliere lo scorso ottobre, Schallenberg fino ad oggi da 52 giorni guida il governo. Oggi Kurz, che si è dimesso da cancelliere austriaco il 9 ottobre a seguito di un'inchiesta della procura anticorruzione nei suoi confronti, ha annunciato che avrebbe lasciato la politica, dicendo che attende con impazienza il giorno in cui "potrà provare in tribunale" che le accuse contro di lui "sono false".

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

austria