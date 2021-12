https://it.sputniknews.com/20211202/arriva-la-card-per-4-milioni-di-disabili-ecco-come-funzionera-14013661.html

Arriva la "Card" per 4 milioni di disabili: ecco come funzionerà

Arriva la "Card" per 4 milioni di disabili: ecco come funzionerà

Presentata la nuova card per accedere a sconti, agevolazioni e servizi dedicati alle persone con invalidità dal 67 al 100 per cento. La Lega: "Ora l'Europa segua l'esempio italiano".

2021-12-02T16:12+0100

2021-12-02T16:12+0100

2021-12-02T16:12+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/10138454_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ef0a24b662b2d8264117475a6a67ba1c.jpg

Semplificazione, sburocratizzazione e inclusione. Sono le parole chiave dietro il progetto della Disability Card, una carta d'identità elettronica riservata alle persone con invalidità dal 67 al 100 per cento, che permetterà di accedere agevolmente, grazie a convenzioni con enti pubblici e privati, a tutta una serie di servizi, agevolazioni e sconti. Tra questi anche l’ingresso gratuito nei musei pubblici, grazie alla collaborazione con il ministero della Cultura.Le prime tessere, come si legge su RaiNews24, sono state stampate nei giorni scorsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A presentarle, a Palazzo Chigi, c’era il ministro per la Disabilità, Erika Stefani, della Lega, il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, e il presidente dell'Istituto Poligrafico, Stefano Imperatori.Sarà possibile richiederle a partire da febbraio 2022 sul sito dell’Inps. Basteranno pochi passaggi per ottenere la propria tessera personale, che verrà spedita entro due mesi e sarà valida dieci anni.L’Italia, ha sottolineato la ministra Stefani, diventa così "leader a livello europeo e apripista di un percorso virtuoso che potrà essere al centro di ulteriori iniziative e integrazioni".A rendere possibile il progetto è stato anche il contributo di diverse associazioni, come la Federazione Italiana Superamento Handicap (Fish).“La Eu Disability Card permetterà alle persone con disabilità un più facile accesso a servizi, musei, mezzi di trasporto, solo per citarne alcuni, e porterà sburocratizzazione e semplificazione per tutte le persone disabili. L’Europa segua l’esempio dell’Italia”, è infine l’appello delle eurodeputate leghiste, Stefania Zambelli e Elena Lizzi.

https://it.sputniknews.com/20210718/enac-a-low-cost-minori-e-disabili-viaggiano-accanto-genitori-e-accompagnatori-no-supplementi-12184826.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

economia