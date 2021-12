https://it.sputniknews.com/20211202/a-rimini-problemi-nei-turni-per-oltre-cento-infermieri-no-vax-sospesi-14023717.html

A Rimini problemi nei turni per oltre cento infermieri no-vax sospesi

Difficoltà organizzative nelle strutture ospedaliere della provincia di Rimini a seguito della sospensione dal lavoro di 103 infermieri che non hanno voluto... 02.12.2021, Sputnik Italia

Pochi operatori sanitari, 103 complessivamente, convinti della loro scelta no-vax hanno creato difficoltà organizzative a diversi ospedali di Rimini e provincia. A dichiararlo all’Ansa è il presidente dell’Ordine degli infermieri della provincia di Rimini Nicola Colamaria.Colamaria ha rilevato che il problema nasce dalla sostituzione del personale sanitario sospeso. Inoltre in futuro la situazione potrebbe essere resa ancora più difficile dall'obbligo della terza dose, ha osservato l'esperto.Infine Colamaria ha espresso la convinzione che chi non ha voluto vaccinarsi finora, difficilmente cambierà idea in futuro, nonostante l'evidenza dell'efficacia dei vaccini per limitare possibilità di ricovero e decesso. "Ormai ci sono dei dati scientifici che sono assoluti, sono solidi, non possono essere contestati. Quindi coloro che non si sono vaccinati fino ad oggi", conclude, "difficilmente decideranno di vaccinarsi".In Italia, secondo gli ultimi dati, i ricoverati nei reparti Covid con sintomi sono 5.298, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 698.

