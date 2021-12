https://it.sputniknews.com/20211202/7-fossili-di-dinosauro-trovati-nel-villaggio-del-pescatore-di-trieste---foto-14021790.html

Il Tethyshadros insularis raggiungeva i cinque metri di lunghezza e oggi grazie al lavoro dei paleontologi possiamo saperne molto di più.Il primo dinosauro di questa specie fu ritrovato 30 anni fa nel sito paleontologico triestino, oggi in totale si contano tra i 7 e gli 11 individui. Di questi uno è quasi completo ed è stato ribattezzato dai ricercatori Bruno, mentre il primo fu chiamato Antonio.Il confronto tra il dinosauro Antonio e il dinosauro Bruno hanno portato alla conclusione che il primo esemplare ritrovato doveva essere un giovane e non una specie nana, come riportato dall’Ansa.Il ritrovamento è significativo perché non erano mai stati trovati in Italia così tanti fossili di dinosauro insieme. Un vero giacimento che ora apre nuove prospettive sulla presenza di dinosauri sul suolo italico, milioni e milioni di anni fa.

