Via libera dell'Aifa al vaccino anti-Covid di Pfizer per bambini 5-11 anni

Nessun obbligo vaccinale per i più piccoli, ma raccomandazione a seguire i consigli dei pediatri. 01.12.2021, Sputnik Italia

Dopo l'Ema a livello europeo, anche l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato parere favorevole all'utilizzo del vaccino anti-Covid "Comirnaty" sviluppato specificatamente da Pfizer e BioNTech per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, che ha la caratteristica di avere un terzo del dosaggio del preparato per adulti e adolescenti.Il ciclo vaccinale è analogo al preparato usato per gli over 12, ovvero sono necessarie due dosi che vanno somministrate con un intervallo di tre settimane.Il vaccino non è obbligatorio per i bambini di questa età, tuttavia l'Aifa invita a seguire le raccomandazioni dei pediatri. Allo stesso tempo il CTS dell'agenzia italiana per il farmaco rileva che la vaccinazione dei bambini è analogamente importante perché non sempre la malattia per questa categoria decorre in forma asintomatica o lieve.Infine nella nota si sottolinea un altro importante beneficio che comporta la vaccinazione contro il coronavirus dei bambini.L'autorizzazione dell'Aifa arriva nonostante la comunità scientifica non sia concorde all'unanimità sull'opportunità di vaccinare i più piccoli, a differenza dell'opinione estremamente pro-vax per teenager e adulti. Tra gli scettici della vaccinazione anti-Covid per bambini in Italia spicca la figura del noto virologo Andrea Crisanti.

