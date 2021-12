https://it.sputniknews.com/20211201/variante-omicron-caso-positivo-dopo-concerto-in-danimarca-13995202.html

Variante Omicron, caso positivo dopo concerto in Danimarca

2.000 persone sono state incoraggiate a fare il test. 01.12.2021, Sputnik Italia

Il caso positivo, confermato questo martedì dall'agenzia danese per la sicurezza dei pazienti, è una persona che sabato sera aveva partecipato al concerto di Martin Jensen all'Aalborg Congress and Culture Center.Ora si chiede che gli altri 2.000 partecipanti si sottopongano al test il ​​prima possibile oggi e di nuovo questo venerdì.Il vicedirettore dell'agenzia danese per la sicurezza dei pazienti, Birgitte Drewes, ha affermato:Ha poi ribadito che "chiunque sia stato al concerto è considerato un secondo contatto".Nel caso non presentino invece sviluppo dei sintomi, sono stati esortati ad essere consapevoli dell'igiene delle mani, della distanza e a non circolare per strada.

