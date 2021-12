https://it.sputniknews.com/20211201/una-palla-di-fuoco-attraversa-la-spagna-centrale-e-meridionale-a-72000-km-allora---video-13984073.html

Una palla di fuoco attraversa la Spagna centrale e meridionale a 72.000 km all'ora - Video

La roccia è passata attraverso l'Atlantico tra la Spagna e il Marocco e ad una velocità che ha raggiunto i 72.000 chilometri all'ora. 01.12.2021, Sputnik Italia

Gli abitanti del centro e del sud della penisola sono rimasti a bocca aperta quando lo hanno visto cadere dal cielo. Una grande palla di fuoco di colore verde intenso ha illuminato per qualche secondo la notte iberica.L'evento è avvenuto a causa dell'ingresso nell'atmosfera terrestre di un meteoroide staccatosi da una cometa. L'elevata temperatura raggiunta dalla roccia entrata nell'atmosfera ha generato una palla di fuoco a circa 90 chilometri sopra il mare nella verticale di un punto situato a 68 chilometri dalla costa di Cadice e 81 chilometri dalla costa marocchina.Da lì è avanzato in direzione sud-est, finendo nel mare ad un'altitudine di circa 46 chilometri sopra la verticale di un punto situato a 81 chilometri dalla costa di Cadice e 72 chilometri dalla costa marocchina.L'evento è stato registrato alle 23:39 del 28 novembre dai rilevatori del progetto SMART, dell'Istituto di Astrofisica dell'Andalusia (IAA-CSIC), degli osservatori di Siviglia, di Sierra Nevada e La Sagra (Granada), di Calar Alto ( Almería) e La Hita (Toledo). Il responsabile del Progetto SMART, José María Madiedo, ha analizzato l'evento.Sebbene sia stato visto in tutta la Spagna centrale e meridionale, le immagini più spettacolari sono state registrate da Siviglia.Nel caso in cui fosse caduto al suolo e non in mare, sarebbe stato possibile provare a rintracciare gli eventuali resti del bolide. Grazie alle telecamere è infatti possibile effettuare una triangolazione e i successivi calcoli condotti dagli astrofisici permettono di individuare con buona approssimazione l’area della potenziale caduta di resti del meteoriode.In questo caso, se qualche pezzo di roccia spaziale è sopravvissuto alla deflagrazione è caduto negli abissi dell’Atlantico.

