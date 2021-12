https://it.sputniknews.com/20211201/statuto-speciale-per-roma-la-ministra-gelmini-possibile-in-quattro-cinque-mesi-14001069.html

Statuto speciale per Roma, la ministra Gelmini: "Possibile in quattro-cinque mesi"

In un'intervista al Messaggero la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie del governo Draghi assicura che uno statuto ad hoc per attribuire più risorse e poteri al Campidoglio potrebbe essere pronto in cinque mesi.

2021-12-01T16:16+0100

In quattro o cinque mesi si potrebbe arrivare ad uno statuto ad hoc, per conferire alla Capitale maggiori risorse e poteri. Ad annunciarlo, in un’intervista al Messaggero, è la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie del governo Draghi, Maria Stella Gelmini.“Nella legge di bilancio di quest’anno il governo ha previsto un fondo di circa un miliardo e mezzo per il Giubileo 2025”, dice, sottolineando come l’esecutivo stia pensando anche all’Expo. “Sui poteri – ha continuato la ministra - abbiamo avviato tre livelli di dialogo: con il Parlamento, dove è stata depositata la relazione della Commissione ministeriale che ho istituito, con il Ministero dell’Economia, per i profili finanziari, e con Regione e Comune, il cui coinvolgimento è ovviamente indispensabile”.Un provvedimento di questo tipo potrebbe essere licenziato in tempi rapidi, assicura.L’idea, ha fatto sapere la ministra, è quella di conferire alla Capitale “un potere derogatorio della legislazione statale e regionale su alcuni delimitati ambiti nei quali far valere le esigenze specifiche del proprio territorio”.Oltre ai fondi che verranno messi in campo per i due grandi eventi che vedranno protagonista la Città Eterna, il Giubileo del 2025 e la candidatura per Expo 2030, Roma sarà al centro di una serie di investimenti contenuti nel Pnrr italiano.La città, spiega infine Gelmini, “è il baricentro di un’area assai più vasta e integrata di servizi, imprese, reti interconnesse. Alimentare questo bacino con le risorse del Pnrr produrrà benefici diretti e indiretti per tutti i cittadini di Roma”.

