Slovenia, confermato nesso tra vaccino J&J e decesso di una ragazza 20enne per trombosi

Slovenia, confermato nesso tra vaccino J&J e decesso di una ragazza 20enne per trombosi

La causa della morte della giovane, avvenuta a fine settembre, era stata una trombosi. Per questa reazione avversa letale, il ministro della Sanità Janez... 01.12.2021, Sputnik Italia

Una commissione nominata per esaminare il decesso di una 20enne, a margine della somministrazione del vaccino anti-Covid Janssen (Johnson & Johnson), ha deciso all'unanimità che la morte era "sicuramente collegata" alla vaccinazione. Dopo aver ricevuto il vaccino, la giovane ha sviluppato una coagulazione anomala del sangue (trombosi con sindrome da trombocitopenia), ha riferito alla stampa il membro della commissione Zoran Simonovič.La donna è morta a seguito di un'emorragia cerebrale e coaguli di sangue, in quello che è stato in Slovenia il secondo caso di reazione avversa grave durante la campagna di vaccinazione contro il coronavirus.Dopo il decesso, il ministro della Sanità Janez Poklukar aveva sospeso l'uso di questo vaccino. A differenza di molti altri paesi, in cui il vaccino Janssen viene somministrato solo ai pazienti più anziani, in Slovenia questo siero veniva offerto a tutti, escluse le donne in gravidanza. Complessivamente, a 120mila sloveni è stato inoculato questo siero.Il vaccino è diventato popolare in Slovenia, dopo che il governo aveva affermato che coloro vaccinati con questo farmaco avevano diritto ad ottenere il green pass già il giorno dopo aver ricevuto il vaccino, essendo questo monodose. Per gli altri vaccini usati nella campagna vaccinale, il green pass viene rilasciato solo dopo la seconda dose.

