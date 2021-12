https://it.sputniknews.com/20211201/sileri-con-green-pass-ristretto-italia-protetta-e-aperta-13998431.html

Sileri: con green pass ristretto Italia protetta e aperta

Le parole pronunciate dal sottosegretario di Stato al ministero della Salute Pier Paolo Sileri. 01.12.2021, Sputnik Italia

"Al momento gli ospedali tengono molto bene, nonostante maggiori sofferenze in alcune aree, dobbiamo proseguire con le terze dosi, e poi io credo che con l'introduzione del green pass ristretto nella nostra quotidianità l'Italia sarà un Paese protetto, un Paese aperto e un Paese sicuro", ha detto Sileri partecipando a Genova a un convegno per la giornata mondiale della lotta l'Aids e rispondendo alla domanda: "Che Natale sarà?"Sileri ha osservato che “l'aumento dei contagi in Italia è migliore rispetto al resto d'Europa” e per quanto riguarda la variante Omicron non si pronuncia, manda una stoccata a quanti non fanno che parlarne da giorni:Almeno non per ora, perché Sileri ha aggiunto: “Nel caso invece la nuova variante dovesse portare problemi e i contagi dovessero salire saremo in grado, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, di affrontare la situazione e di gestirla”.E in definitiva ha precisato e rassicurato: “Una cosa è certa, non abbiamo chiuso e non stiamo chiudendo e stiamo andando avanti, l'Italia c'è e il servizio sanitario c'è ed è in grado di rispondere”.Niente lockdown, al massimo dopo il super green pass si passerà all’obbligo vaccinale come farà l’Austria da febbraio o come si discute in Germania.

