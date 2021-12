https://it.sputniknews.com/20211201/roma-metro-b-bloccata-uomo-si-lancia-sui-binari-e-muore-probabile-suicidio-13993961.html

Roma, probabile suicidio: uomo si getta sui binari della Metro, linea B bloccata

Roma, probabile suicidio: uomo si getta sui binari della Metro, linea B bloccata

La Metro B di Roma è bloccata dalle ore 8 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo si sarebbe lanciato dalla banchina della fermata Circo... 01.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-01T10:41+0100

2021-12-01T10:41+0100

2021-12-01T11:54+0100

roma

metropolitana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/904/94/9049426_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7343dc7310f4399bd2311538223b031.jpg

L’uomo, apparentemente un suicida, è deceduto. Il traffico dei treni metropolitani è stato interrotto in entrambe le direzioni di marcia.Infoatac riporta che sono attivi gli autobus sostitutivi tra Basilica di San Paolo e Castro Pretorio.Inoltre, è attivo anche un bus sostitutivo Piramide-Castro Pretorio.Infoatac ha scritto genericamente di un blocco dovuto all’attività di soccorso di una persona sui binari alla stazione Circo Massimo.Secondo quanto riportato dal Roma Today, si tratterebbe di un uomo di 32 anni, di cui non si conosce la nazionalità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia di Stato per i rilievi. L’uomo è morto sul colpo.Pare che il macchinista abbia testimoniato alla polizia di aver visto un uomo lanciarsi sui binari appena ha visto il treno arrivare e di aver provato ad attivare la frenata d'emergenza, ma senza riuscire a evitare l’impatto.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roma, metropolitana