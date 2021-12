https://it.sputniknews.com/20211201/processo-covid-19-a-bergamo-tante-le-incongruenze-sul-rapporto-delloms-14003231.html

Processo Covid-19 a Bergamo, tante le incongruenze sul rapporto dell’Oms

Processo Covid-19 a Bergamo, tante le incongruenze sul rapporto dell’Oms

A Bergamo prosegue l’indagine sul famoso rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che criticava l’Italia per l’inadeguatezza del suo piano... 01.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-01T18:46+0100

2021-12-01T18:46+0100

2021-12-01T18:46+0100

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/10283590_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_770d13a356dff579d355272d0505b73e.jpg

Rapporto prima pubblicato e poi sparito dalla circolazione.Le persone sentite sono state tante, tra politici, cariche di governo, e altre persone ascoltate come persone informate dei fatti.Al piano pandemico, ha spiegato ancora il procuratore, ci si è arrivati perché si indagava sulla prima risposta data dalle autorità sanitarie alla pandemia.Si indaga su errori ed omissioni e così si è approdati al piano pandemico, dove “siamo incappati nella mancanza di aggiornamento del Piano pandemico. Più in generale direi che è stata saltata la fase “pre pandemica” e ci si è mossi con una gestione non programmata della crisi”, ha affermato il magistrato bergamasco.Cosa sarebbe cambiato con il piano pandemico? Questa risposta la procura di Bergamo l’ha affidata al professore e opinionista Andrea Crisanti, al quale è stata chiesta una consulenza.Giustizia per le vittimeIl magistrato ha fatto notare anche che la strada è difficilissima e che da tutte le procure d’Italia dove sono state presentate denunce, stanno fioccando solo archiviazioni. Il problema è che in una Italia dove c’è una legge quasi per tutto, manca quella che riguarda “il reato di epidemia colposa omissiva”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus