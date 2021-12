https://it.sputniknews.com/20211201/poca-chiarezza-sulla-tennista-peng-shuai-wta-sospende-i-tornei-in-cina--14007055.html

Poca chiarezza sulla tennista Peng Shuai, Wta sospende i tornei in Cina

L'Associazione di tennis femminile (Wta) ha sospeso tutti i tornei in Cina a seguito della vicenda Peng Shuai, ha riferito oggi il presidente del Wta Steve... 01.12.2021, Sputnik Italia

La tennista cinese è scomparsa dal pubblico dopo aver pubblicato il 2 novembre un post sul social Weibo, una piattaforma social cinese che ricorda Twitter, in cui accusava l'ex vicepremier cinese, il 75enne Zhang Gaoli, di averla aggredita sessualmente. Il post è stato immediatamente cancellato, gli account della Peng sono stati rimossi dai social del Paese e l'atleta ha smesso di comunicare e farsi vedere in pubblico, suscitando preoccupazioni per la sua sicurezza. Il 21 novembre, è finalmente apparsa in pubblico per la prima volta in diverse settimane alla cerimonia di apertura della finale di una partita di tennis per adolescenti a Pechino. Il giorno successivo, Peng ha confermato di stare bene e al sicuro in una videochiamata con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach.Il 22 novembre Human Rights Watch (HRW) ha esortato il Cio a non promuovere la presunta propaganda cinese, osservando che la collaborazione dell'organizzazione con Pechino sulla ricomparsa di Peng ha minato il suo impegno per i diritti umani. HRW ha inoltre esortato il Cio a convincere le autorità cinesi ad avviare un'indagine indipendente.All'inizio della scorsa settimana il membro senior del Cio Dick Pound ha dichiarato a Bloomberg che tutte le accuse di HRW erano sciocche e non supportate dalle prove. Ha inoltre categoricamente respinto l'insinuazione secondo cui il Cio avrebbe confermato la sicurezza di Peng solo per evitare un conflitto diretto con Pechino.

