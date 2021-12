https://it.sputniknews.com/20211201/nuoro-niente-piercing-e-unghie-lunghe-in-classe-studenti-in-sciopero-da-tre-giorni-14005972.html

Nuoro, niente piercing e unghie lunghe in classe: studenti in sciopero da tre giorni

Nuoro, niente piercing e unghie lunghe in classe: studenti in sciopero da tre giorni

Studenti in rivolta in un liceo di Nuoro per la decisione della preside di vietare piercing, unghie lunghe e cellulari nelle classi.

2021-12-01T20:33+0100

2021-12-01T20:33+0100

2021-12-01T20:33+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/9531163_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9928622c8878812570f94638679be1d3.jpg

Piercing, unghie lunghe e cellulari banditi dalle classi. E così nel liceo delle Scienze Umane e Musicale "Sebastiano Satta" di Nuoro è scoppiata una vera e propria rivolta. Da tre giorni gli studenti, circa 400, si rifiutano di entrare in classe. A partecipare alle lezioni, come riferisce l’agenzia Ansa, ieri è stata soltanto qualche decina di loro.“Troviamo che le restrizioni siano esagerate”, spiega una studentessa. In particolare, chiarisce, quella che riguarda il divieto di poter usufruire dei distributori automatici, accessibili soltanto ad una persona per classe. “Se abbiamo bisogno di una bottiglietta d'acqua in un altro momento non possiamo più andare. – protesta la studentessa - Ma pesano anche gli altri divieti e continueremo a protestare finché la preside non ci viene incontro".È proprio la dirigente scolastica, Carla Marchetti, a spiegare che alcune disposizioni sono state rese necessarie dall’attuale situazione di emergenza sanitaria, per evitare assembramenti. Per quanto riguarda unghie lunghe e piercing, invece, spiegano dalla presidenza, si tratta di una questione di sicurezza legata all’educazione fisica.A decidere l’inasprimento delle regole sui cellulari, invece, è stato il collegio docenti dopo che, racconta la dirigente scolastica, diversi studenti “sono stati trovati durante l'utilizzo dei libri digitali su tablet a fare l'hotspot collegandosi a internet: il telefono quindi possono tenerlo ma spento".Lo sciopero, quindi, proseguirà anche domani per il terzo giorno consecutivo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia