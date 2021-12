https://it.sputniknews.com/20211201/nessuna-provocazione-un-semplice-giro-in-carro-armato--14004730.html

Nessuna provocazione, un semplice giro in carro armato

La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ha fatto un giro in un carro armato durante la sua visita in Estonia. In precedenza la politica aveva espresso... 01.12.2021, Sputnik Italia

La ministra degli Esteri britannica si è recata per una visita in Estonia martedì prima di partire per Riga per partecipare a una riunione dei ministri degli Esteri della NATO. Il video di Truss su un carro armato, che indossa un giubbotto mimetico e un casco, è stato pubblicato dal Times. Il filmato mostra la capa del Ministero degli Esteri britannico, accompagnata da un soldato, andare su un carro armato attraverso un campo di addestramento innevato. Prima di recarsi a una riunione dei ministri degli Esteri della NATO, Truss ha affermato che la sua agenda principale sarebbe stata quella di affrontare le "azioni destabilizzanti" di Russia e Bielorussia. La ministra ha anche dichiarato che qualsiasi azione della Russia per minare la libertà e la democrazia dei suoi partner sarebbe un "errore strategico".

