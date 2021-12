https://it.sputniknews.com/20211201/monopattini-con-casco-obbligatorio-per-tutti-la-decisione-di-firenze-13990282.html

Monopattini con casco obbligatorio per tutti, la decisione di Firenze

Scatta mercoledì 1° dicembre l’ordinanza dirigenziale nella città di Firenze, che impone l’obbligo per tutti di indossare il casco quando si è sul monopattino... 01.12.2021, Sputnik Italia

firenze

mobilità

L’obbligo del casco sui monopattini, indipendentemente dall’età, è stato voluto dal sindaco Dario Nardella, per garantire maggiore sicurezza a chi utilizza un mezzo motorizzato, come è il monopattino, ma anche ai pedoni, che si vedono sfrecciare accanto questo mezzo di locomozione sempre più utilizzato per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.“Il provvedimento estende l’obbligatorietà, già prevista dalla normativa per i conducenti di età compresa tra 14 e 18 anni, anche ai maggiorenni”, ha scritto la Città di Firenze in un comunicato.Inoltre, viene ricordato ai cittadini che la velocità massima sui monopattini è di 20 chilometri orari, che scendono a 6 chilometri all’ora nelle aree pedonali.E senza dimenticare che vige il divieto di circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile, ed è in vigore anche il divieto di trasportare un passeggero, oggetti o animali.Per quanto riguarda l’uso del monopattino in condizioni di oscurità o di scarsa visibilità (nebbia), esso può essere utilizzato soltanto se provvisto anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti.Nelle condizioni di scarsa visibilità, l’utilizzatore del monopattino deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.Il sindaco Nardella ha assicurato che i vigili urbani si occuperanno di garantire che l’ordinanza sia rispettata.

