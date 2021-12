https://it.sputniknews.com/20211201/messina-percepivano-reddito-di-cittadinanza-indebitamente-sequestro-da-817mila--a-110-stranieri-13990062.html

Messina, percepivano reddito di cittadinanza indebitamente: sequestro da €817mila a 110 stranieri

Prendevano il reddito di cittadinanza senza averne reale diritto. I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione al sequestro preventivo... 01.12.2021, Sputnik Italia

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Messina, su richiesta della procura della repubblica, e ha portato, dopo approfondite indagini in ambito economico-finanziario da parte degli uomini delle Fiamme Gialle, al sequestro delle somme percepite dai soggetti in modo del tutto illecito, per cui si prevede il reato di illegittima percezione del reddito di cittadinanza, per i cui casi più gravi è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.Sequestrati ben 817mila euro circa a 110 cittadini stranieri che non avevano diritto alcuno agli aiuti percepiti, che sono ora indagati.L'indagineL'indagine che ha portato al sequestro è dovuta alla sinergia tra Inps da un lato e Guardia di Finanza dall'altro.Di recente, la firma da parte delle due istituzioni di un protocollo d'intesa.Gli uomini della Guardia di Finanza hanno preso in esame la situazione di oltre 2.000 stranieri abitanti a Messina e provincia. Gli interessati al provvedimento risultano essere per lo più di nazionalità rumena, nigeriana, provenienti dallo Sri Lanka, oltra a cittadini di altri paesi.Sui requisiti per poter accedere alle misure economiche di sostegno, precisano gli uomini delle Fiamme Gialle:Dopo attenta analisi e tramite incrocio di dati tra quanto riferito da parte dei beneficiari nelle D.s.u., le dichiarazioni sostitutive uniche, e quanto emerso dalle banche dati disponibili alla Guardia di Finanza, sono risultate delle discrepanze.Da qui, gli ulteriori accertamenti, che hanno portato a scoprire un vero e proprio "vaso di pandora" dell'illecito sociale.Ma non solo, tra le varie incongruenze riscontrate, si riporta, anche il dato sulla stabile residenza, necessaria, tra gli altri requisiti, per l'ottenimento della misura di aiuto:Risultano quindi nel quadro indiziario da un lato notevoli falsità sul piano documentale e di requisiti, nonché ingenti somme percepite.

