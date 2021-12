https://it.sputniknews.com/20211201/medico-di-famiglia-di-torino-ma-i-pazienti-no-vax-lo-considerato-un-idiota-14000500.html

Medico di famiglia di Torino, ma i pazienti no-vax lo considerato un ‘idiota’

Giorgio Diaferia è un medico di famiglia che svolge la sua professione nel quartiere Madonna di Campagna a Torino. Si tratta di una zona ad alta densità... 01.12.2021, Sputnik Italia

E tra questi problemi, c’è la mancanza di presidi ospedalieri vicini e così il medico è l’unico punto di riferimento per l’intera comunità del quartiere, insieme alle farmacie.Durante i mesi più duri della pandemia lui c’è stato, ed è lì anche ora che ci sono i vaccini. Ha visto suoi pazienti ammalarsi, alcuni guarire e altri morire, purtroppo, come conseguenza della pandemia.A Fanpage ha raccontato di avere tra i suoi pazienti anche chi non è convinto di farsi il vaccino, sono persone tra i 40 e 50 anni e “non appartengono a una categoria ben definita”. Tra loro ci sono anche giovani e persone insospettabili, che appartengono anche a varie classi sociali: insegnanti e magazzinieri sono sullo stesso piano.I motivi? C’è chi crede che in quella sostanza ci sono dei microchip per controllarci, e chi semplicemente dice che non sono sicuri, altri che non sono sicuri di cosa ci sia dentro, ma sono pronti a giurare che qualcosa di strano e misterioso in quel liquido trasparente ci sia o ci deve essere.Un suo paziente di 35 anni, che fa l’agente immobiliare, gli ha fatto sapere che non si vaccinerà, tanto gli basta la mascherina.

