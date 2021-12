https://it.sputniknews.com/20211201/lukashenko-minaccia-conseguenze-se-la-polonia-dovesse-chiudere-il-confine-13993181.html

Lukashenko minaccia conseguenze se la Polonia dovesse chiudere il confine

Il presidente Lukashenko pronto a fermare il transito di risorse energetiche che attraversa il Paese, se la Polonia chiuderà il confine. 01.12.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha dichiarato in un'intervista a RIA Novosti di essere pronto a fermare il transito delle risorse energetiche, nel caso in cui la Polonia dovesse mettere in atto le minacce di chiudere il confine.Il presidente bielorusso ha poi invitato i polacchi a chiudere il confine e vedere chi ne avrebbe sofferto di più.Di recente, le relazioni tra Minsk e Varsavia si sono deteriorate, sullo sfondo della crisi migratoria, in cui le parti si accusano a vicenda. La Polonia sta valutando la possibilità di chiudere il confine con la Bielorussia, attraverso il quale parte del gas russo viene fornito all'Europa.

