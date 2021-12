https://it.sputniknews.com/20211201/leuropa-verso-lobbligo-vaccinale-ecco-i-paesi-che-lo-introdurranno-13993641.html

L'Europa verso l'obbligo vaccinale: ecco i Paesi che lo introdurranno



Germania, Austria e Grecia verso l'introduzione dell'obbligo per far crescere il numero delle vaccinazioni. Multe salate e lockdown per i no-vax.

Ieri il futuro cancelliere Olaf Scholz, nel vertice con Angela Merkel e i premier dei Land tedeschi, per fare il punto sulla pandemia, ha annunciato che l’iter per una legge che istituisca l’obbligo vaccinale potrebbe partire già entro la fine dell’anno.Ma sono anche altri gli Stati europei che stanno pensando di rendere obbligatorio il vaccino contro il nuovo coronavirus.In Austria, la data X in cui scatterà l’imposizione è già segnata sul calendario. La stretta sui no-vax partirà dal primo febbraio.In questo modo, il governo del cancelliere Alexander Schallenberg punta a far accrescere la percentuale dei vaccinati, che in Austria, come ricorda Il Messaggero, è ancora inchiodata al 70 per cento.In Grecia, invece, l’obbligo verrà imposto agli ultrasessantenni. Anche qui, gli indecisi verranno convinti a suon di sanzioni: chi non si vaccina entro il 16 gennaio dovrà pagare 100 euro al mese di multa. Questo, secondo il premier Kyriakos Mitsotakis, “è il prezzo da pagare per la salute”.A Berlino, nei piani del governo non c’è soltanto l’introduzione dell’obbligo vaccinale, ma anche un lockdown per i no-vax, che potrebbero subire ulteriori restrizioni nell’accesso alla vita pubblica.Le modifiche, in questo senso, alla legge sulla protezione dalle infezioni potrebbero essere introdotte a breve, per contrastare la risalita dei contagi che sta mettendo in ginocchio il Paese.In alcune regioni, come il Baden-Wuerttemberg, le terapie intensive sono già al collasso e i pazienti potrebbero essere trasferiti all’estero, in Francia, Italia e Svizzera, come è già successo nei giorni scorsi con i due pazienti bavaresi ricoverati a Bolzano e Merano.In Francia non si prevedono multe per chi non si vaccina, ma il governo, in vista dell’apertura della campagna vaccinale per i più piccoli, raccomanda caldamente l’immunizzazione dei soggetti più fragili nella fascia 5-11 anni.L’Italia, infine, che può vantare una percentuale di vaccinazione superiore a quella di Austria e Germania, per ora non sembra prendere in considerazione l’obbligo, ma ha optato per la strada del super green pass, che di fatto esclude i non vaccinati dalla vita sociale.

