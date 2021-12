https://it.sputniknews.com/20211201/leader-dei-no-vax-si-converte-dopo-guarigione-da-covid-19-ora-il-vaccino-lo-farebbe-13992653.html

Leader dei no-vax si converte dopo guarigione da Covid-19, ora il vaccino lo farebbe

Lorenzo Damiano è uno dei “capi” della galassia no-vax, o almeno lo era. L’aver contratto anche lui il virus pandemico e l’aver sperimentato gli effetti della... 01.12.2021, Sputnik Italia

Damiano ha trascorso brutti giorni presso l’ospedale Vittorio Veneto di Treviso, in terapia sub intensiva, quella via di mezzo creata appositamente per la pandemia, dove i malati vengono trattati con ossigeno.Lì ha avuto modo di vedere la realtà e così, a 56 anni, ha raccontato la sua storia ai quotidiani, affermando, ora, che “il vaccino salva la vita”. Non ha però cambiato del tutto idea sul green pass, per lui resta “uno strumento che va aggiornato con criterio e buon senso”.E con linguaggio quasi evangelico, Damiano ha confessato:Lorenzo Damiano nella sua realtà è conosciuto, era a capo del movimento Norimberga 2 e con quella sigla si era candidato alle elezioni amministrative dello scorso ottobre per diventare sindaco no-vax di Conegliano.Con il movimento in questione, aveva propugnato tesi come: il virus è una macchinazione del sistema; chi propone i vaccini andrebbe messo a processo; basta dittatura sanitaria; bastano le terapie mediche domiciliari.E per capire cosa ha provato Damiano nell’anticamera della terapia intensiva, bastano le sue parole:

