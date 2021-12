https://it.sputniknews.com/20211201/lavrov-parole-di-lukashenko-su-armi-nucleari-russe-in-bielorussia-serio-avvertimento-ad-occidente-13996064.html

Lavrov: parole di Lukashenko su armi nucleari russe in Bielorussia "serio avvertimento" ad Occidente

Lavrov: parole di Lukashenko su armi nucleari russe in Bielorussia "serio avvertimento" ad Occidente

La dichiarazione del presidente bielorusso Alexander Lukashenko sulla possibilità di schierare armi nucleari russe nel suo Paese dovrebbe essere presa... 01.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-01T12:51+0100

2021-12-01T12:51+0100

2021-12-01T12:51+0100

russia

sergey lavrov

nato

occidente

europa orientale

politica internazionale

geopolitica

sicurezza internazionale

bielorussia

alexander lukashenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10353488_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_f7ab6cb07161b2e77b6ef3f58de0fe24.jpg

Ieri, in un'intervista con RIA Novosti, Lukashenko ha affermato che Minsk avrebbe proposto a Mosca di schierare armi nucleari in Bielorussia, se armamenti simili della Nato comparissero in Polonia.Il capo della diplomazia russa ha inoltre affermato che la dichiarazione del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sulla possibilità di spostare armi nucleari nell'Europa orientale è "sconsiderata" e "mirata al conflitto".Parlando ai media oggi, il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha sottolineato che né la Nato né gli Stati Uniti sembrano preoccuparsi del fatto che alcuni membri, ufficialmente non nucleari, dell'alleanza siano in possesso di armi nucleari sul loro territorio.All'inizio della giornata, Lavrov ha affermato che la Nato stava cercando di trascinare l'Ucraina nella sua orbita e trasformarla in un'"anti-Russia". La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che l'Ucraina ha dispiegato le sue forze nella zona di conflitto nel Donbass, aggiungendo che metà del suo esercito si trovava già nella regione. Anche questa settimana il presidente russo Vladimir Putin ha espresso preoccupazione per i passi provocatori di Kiev, volti a peggiorare deliberatamente la situazione nella regione del Donbass.Nel frattempo, continuano le speculazioni nei media occidentali sulla presunta concentrazione di forze militari russe al confine con l'Ucraina e sui piani per "invadere" il Paese, nonostante Mosca abbia ripetutamente negato tali accuse definendole "assurde".

https://it.sputniknews.com/20211129/stoltenberg-rileva-la-piu-grande-espansione-del-sistema-di-difesa-della-nato-13968367.html

russia

europa orientale

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, sergey lavrov, nato, occidente, europa orientale, politica internazionale, geopolitica, sicurezza internazionale, bielorussia, alexander lukashenko