https://it.sputniknews.com/20211201/la-fame-come-arma-per-fare-proseliti-nuove-violenze-jihadiste-in-mali-14003054.html

La "fame" come arma per fare proseliti: nuove violenze jihadiste in Mali

La "fame" come arma per fare proseliti: nuove violenze jihadiste in Mali

I gruppi fondamentalisti islamici minacciano i contadini e sequestrano i raccolti per costringere gli abitanti dei villaggi ad unirsi alla jihad islamica.

2021-12-01T16:49+0100

2021-12-01T16:49+0100

2021-12-01T16:49+0100

mondo

terrorismo

cristiani

mali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/9902248_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_737a28e619d08161d97ff75843431e80.jpg

Occupano i campi, sequestrano i raccolti e minacciano di morte i proprietari dei terreni agricoli. La fame è l’ultima arma usata dai jihadisti maliani per fare proselitismo e costringere i contadini a diventare manovalanza per i gruppi armati.A denunciare l’escalation di attacchi nel centro del Paese è la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha raccolto le testimonianze di chi è costretto fare i conti con questa situazione. Si tratta di fonti anonime, per ragioni di sicurezza, che raccontano come i gruppi jihadisti, da Al Qaeda nel Maghreb Islamico alla Katiba Macina, impediscano ai lavoratori agricoli di provvedere al raccolto o di mietere le risaie, per impossessarsi delle terre agricole e spingere i contadini a diventare miliziani islamisti.I fondamentalisti islamici tengono sotto scacco intere comunità. E a farne le spese sono anche i fedeli cristiani della regione. “Ci sono villaggi dove è impossibile andare a celebrare la Santa Messa”, raccontano le fonti di Acs-Italia. “Anche dove non sono il bersaglio diretto di aggressioni fisiche, - prosegue la testimonianza - sono incessanti gli attacchi verbali lanciati contro di loro durante la predicazione di alcuni imam che condividono l'ideologia jihadista. E sono frequenti anche le minacce personali dirette. Tutto questo sta creando una psicosi all'interno delle comunità cristiane”. Anche la libertà di movimento per i sacerdoti è diventata ormai “molto limitata”.“La volontà di imporre la sharia islamica è la prova che i jihadisti, soprattutto quelli della Katiba Macina, - spiega la stessa fonte - stanno lavorando per l'espansione di un islam radicale che molti altri musulmani non condividono”.

https://it.sputniknews.com/20210925/mali-un-militare-francese-morto-negli-scontri-con-i-jihadisti-13039808.html

mali

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

mondo, terrorismo, cristiani, mali