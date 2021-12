https://it.sputniknews.com/20211201/in-russia-meridionale-iniziate-esercitazioni-militari-su-larga-scala-14003740.html

In Russia meridionale iniziate esercitazioni militari su larga scala

Nel Distretto Militare Meridionale sono iniziate esercitazioni che vedono coinvolti circa 10mila soldati. 01.12.2021, Sputnik Italia

Più di 10mila tra soldati e ufficiali di unità motorizzate e carri armati stanno prendendo parte alle esercitazioni militari iniziate nel sud della Russia, ha riferito l'ufficio stampa del Distretto Militare Meridionale.Le manovre si basano su un sistema modulare. Nell'ambito della prima fase, si prevede di elaborare azioni congiunte di squadre, gruppi ed equipaggi. Nel Paese sono previsti oltre 20mila eventi di addestramento al combattimento per il 2022. Nell'ultimo periodo i media occidentali hanno pubblicato articoli sui presunti preparativi di Mosca per lanciare "l'offensiva" su Kiev. Il direttore del Servizio di intelligence estero russo, Sergey Naryshkin, ha affermato che non è prevista alcuna invasione. Ha descritto tali rapporti come propaganda maligna da parte degli Stati Uniti. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, la Russia non ha intenzioni aggressive e nessuno dovrebbe preoccuparsi del movimento delle truppe all'interno del proprio territorio.

