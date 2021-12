https://it.sputniknews.com/20211201/in-grecia-obbligo-vaccinale-per-over-60-per-chi-rifiuta-multa-di-100--al-mese-14005321.html

In Grecia obbligo vaccinale per over 60, per chi rifiuta multa di 100 € al mese

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha affermato che la vaccinazione delle persone con più di 60 anni è obbligatoria, per chi invece non si scosterà dalla... 01.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-01T19:54+0100

2021-12-01T19:54+0100

2021-12-01T19:54+0100

grecia

coronavirus nel mondo

vaccino

Lo ha annunciato il capo del governo nel suo discorso di apertura in una riunione del Consiglio dei ministri di ieri. Ha inoltre osservato che prima e dopo le vacanze di Natale, lo stato fornirà tamponi rapidi gratuiti a tutti gli adulti per identificare possibili portatori asintomatici del virus. Secondo il premier greco, si saprà di più sulla variante Omicron nel giro di 2 settimane. Secondo lui, già 3 greci su 4 sopra i 12 anni hanno scelto di vaccinarsi, ma su 580mila concittadini non vaccinati sopra i 60 anni, solo in 60mila si sono recati agli hub vaccinali nel mese di novembre. Ha poi aggiunto di essere convinto senza alcun dubbio che "la nostra decisione politica salverà vite umane. In quanto la vaccinazione è più che obbligatoria. Salva vite. È essenziale per la salute. Ora l'intera società ne ha ancora più bisogno".Ha poi fissato i termini agli over 60 che non si sono ancora vaccinati per rivedere la loro scelta no-vax.Il capo del governo greco ha sottolineato che "non è una punizione. Direi che piuttosto è il prezzo della salute. Un incentivo precauzionale, uno slancio alla vita, ma credo che questo sia anche un atto di giustizia per molti più vaccinati. La mia decisione, lo ripeto, significa protezione, non punizione", esprimendo allo stesso tempo la certezza che questa decisione metterà fine in qualche mese alla politica di persuasione per aderire alla campagna vaccinale contro il Covid.Mitsotakis ha affermato che in relazione alle vacanze natalizie lo Stato adotterà un'altra misura aggiuntiva. "Dal 6 al 12 dicembre fornirà tamponi gratuiti per qualsiasi adulto, vaccinato e non, per identificare possibili portatori asintomatici del virus prima di Natale. Lo farà anche dal 3 al 7 gennaio per monitorare la diffusione del virus e la pandemia durante le feste. Insisto sul fatto che le nostre due nuove iniziative sono misure di incoraggiamento, non di repressione, sono misure giuste", ha osservato Mitsotakis.

