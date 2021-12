https://it.sputniknews.com/20211201/giu-liva-sui-preservativi-e-la-priorita-del-m5s-per-la-manovra-economica-2021-13991181.html

Giù l’IVA sui preservativi, è la priorità del M5S per la manovra economica 2021

Utilizzando lo strumento normativo dell’emendamento, il Movimento 5 Stelle si è fatto promotore di un'importante battaglia di educazione sessuale e di... 01.12.2021, Sputnik Italia

L’emendamento, spiega Fanpage, porta la firma dei senatori Gaspare Antonio Marinello e Vincenzo Santangelo.Pare che non sia la prima volta che il senatore Marinello provi a far abbassare l’iva sui preservativi con un emendamento.Lo stesso senatore ha depositato al Parlamento una proposta di legge appositamente dedicata all’abbassamento dell’iva sui preservativi dall’attuale 22% al meno oneroso 10%.L’emendamento prevede la riduzione dell’iva sia sui profilattici maschili che sui profilattici femminili.Per sostenere l’emendamento, pare che servano 575 milioni di euro per l’anno 2022 e 475 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.La riduzione dell’aliquota iva sui profilattici maschili e femminili è volta alla prevenzione delle malattie e delle infezioni sessualmente trasmissibili.

