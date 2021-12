https://it.sputniknews.com/20211201/giappone-reclamo-agli-usa-per-rilascio-carburante-f-16-fighter-vicino-ad-abitato-13999775.html

Giappone, reclamo agli USA per rilascio carburante F-16 Fighter vicino ad abitato

Il Giappone ha presentato un reclamo agli Stati Uniti, dopo che un loro jet da combattimento F-16 è stato costretto a scaricare due serbatoi di carburante... 01.12.2021, Sputnik Italia

Il jet ha fatto un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Aomori martedì sera (9:10 GMT) e rimane lì, secondo l'ultimo rapporto.Il segretario ha anche detto che un jet da combattimento americano F-16 appartenente alla base aerea di Misawa ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Aomori, dopo aver sofferto un malfunzionamento tecnico durante il volo. Per far atterrare l'aereo, il pilota ha dovuto sganciare due serbatoi di carburante. Tuttavia, non ci sono state segnalazioni che l'incidente abbia causato danni a persone o proprietà nelle vicinanze.Matsuno ha detto che uno dei serbatoi è stato trovato vicino all'insediamento di Fukaura, mentre l'altro non è stato ancora individuato. L'atterraggio di emergenza ha reso necessaria la chiusura della pista, causando ritardi e cancellazione di voli civili, ha detto il funzionario.Già nel 2015 un jet da combattimento F-16 aveva scaricato i serbatoi di carburante nel Mar del Giappone e nel 2018 un altro aereo da combattimento F-16 aveva scaricato i serbatoi di carburante in un lago vicino alla base di Misawa.Misawa ospita la base aerea della Japan Air Self-Defense Force ed è utilizzata anche dalla forza aerea e dalla marina degli Stati Uniti.

