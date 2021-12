https://it.sputniknews.com/20211201/fondo-per-la-salute-mentale-in-arrivo-in-italia-14003892.html

Fondo per la salute mentale in arrivo in Italia

Fondo per la salute mentale in arrivo in Italia

Forse la pandemia ha reso evidente che in Italia è necessario avere un fondo per la salute mentale. Un emendamento alla manovra di bilancio 2022 ne chiede... 01.12.2021, Sputnik Italia

I vari schieramenti politici hanno presentato proposte che saranno presentate giovedì 2 dicembre alle ore 18 presso la Sala Nassirya a Palazzo Madama. A presentare le proposte dei vari schieramenti politici ci penserà la capogruppo del M5S in Commissione igiene e sanità del Senato, Elisa Pirro.Parteciperà all’evento il presidente dell’Ordine degli psicologi, David Lazzari, per sottolineare come la salute psicologica – anche al tempo della pandemia – è parte integrante della salute e del benessere degli individui, ma anche dell’intera collettività, come ci insegna la Psicologia Sociale.Lo psicologo serve come il medico di base, serve a curare le ferite interiori attraverso un percorso di guarigione.L’impatto della pandemia sulla psiche delle personeLa pandemia ha creato una ondata di disagio psichico in tutta la popolazione italiana e globale: depressione, ansia, autolesionismo, rabbia.E le cronache sono piene di questo disagio degli individui che ricade sulla società e si riversa anche nelle piazze.Secondo Lancet, spiega lo psicologo, nel 2020 si sono verificati 53 milioni di casi in più di depressione maggiore e 76 milioni di casi in più di disturbi d’ansia. Tutti direttamente legati alla pandemia.Se guardiamo agli adolescenti, sono balzati a due milioni quelli che hanno problemi di salute mentale, contro gli 837.027 del 2018. L’esplosione di casi di violenza tra bande a cui si assiste in più parti d’Italia è la manifestazione esteriore di questo disagio interiore.Gli emendamenti alla manovra economica 2022 per chiedere più fondi per il disagio psico sociale, sono sostenuti da Partito Democratico, Fratelli d’Italia, Liberi e Uguali in particolare.

