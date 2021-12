https://it.sputniknews.com/20211201/enrico-letta-su-candidatura-berlusconi-per-il-quirinale-non-puo-essere-sostenuto-dal-pd-13989587.html

Enrico Letta sulla candidatura di Berlusconi per il Quirinale: non può essere sostenuto dal Pd

Enrico Letta sulla candidatura di Berlusconi per il Quirinale: non può essere sostenuto dal Pd

Il leader del Pd espone un netto 'no' all'ipotesi di sostenere la candidatura di Berlusconi al Colle. 01.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-01T08:19+0100

2021-12-01T08:19+0100

2021-12-01T10:35+0100

italia

politica

partito democratico

elezioni

enrico letta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10343494_0:240:1853:1282_1920x0_80_0_0_41468f6217bf717b986660f48e141303.jpg

Si è espresso con un secco no all'ipotesi di appoggio da parte del partito democratico alla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale.Letta, intervenuto alla trasmissione Cartabianca, noto talk-show televisivo in onda su Rai3, si è espresso così sul merito:Le dichiarazioni del leader Pd non lasciano dubbi. Rincara poi la dose, aggiungendo:Eppure, piano piano, l'appoggio ad una possibile candidatura dell'ex premier al Colle si rinforza, a pochi mesi dalle elezioni. La battaglia per la conquista del Quirinale resta aperta, con voci che rimbalzano sui media e che vedono nella rosa di possibili candidati Mario Draghi in primis, poi sono circolati nelle ultime settimane, tra i papabili, anche Gianni Letta, Pierferdinando Casini e Giuliano Amato.E ancora Marta Cartabia, attuale ministro della Giustizia, nonché presidente emerito della Corte costituzionale.Qualcuno aveva fatto anche il nome di Liliana Segre, sebbene la senatrice a vita, sopravvissuta alla Shoah, aveva risposto così in merito:Anche Romano Prodi, indicato da alcuni come possibile candidato al Quirinale, si era tirato indietro, anch'egli adducendo l'età a motivo del rifiuto alla candidatura.La corsa è aperta, ma a porre un vero e proprio veto all'appoggio del possibile candidato Silvio Berlusconi ci ha pensato Enrico Letta del Pd, facendo tra l'altro sapere che il candidato ideale dovrà avere un largo appoggio, ed una larga maggioranza, pena la caduta di governo:

https://it.sputniknews.com/20211123/lassist-del-ppe-a-berlusconi-weber-molto-ragionevole-pensare-a-lui-per-il-quirinale-13887653.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, partito democratico, elezioni, enrico letta