https://it.sputniknews.com/20211201/donald-trump-meghan-markle-irrispettosa-della-regina-harry-e-stato-usato-in-modo-orribile-13991055.html

Donald Trump: Meghan Markle "irrispettosa" della regina, Harry è stato "usato in modo orribile"

Donald Trump: Meghan Markle "irrispettosa" della regina, Harry è stato "usato in modo orribile"

L'allora presidente Donald Trump aveva attaccato Meghan Markle nei commenti durante una conferenza stampa della Casa Bianca nel settembre 2020, dicendo che... 01.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-01T18:33+0100

2021-12-01T18:33+0100

2021-12-01T18:33+0100

usa

gran bretagna

geopolitica

donald trump

inghilterra

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/855/15/8551577_0:134:3500:2103_1920x0_80_0_0_269bd60804242eaeeb8084bb0bb7ad73.jpg

Donald Trump aveva picchiato duro su Meghan Markle, accusandola di essere "irrispettosa" nei confronti della regina Elisabetta II e della famiglia reale, secondo alcuni estratti dalla sua intervista con il canale televisivo britannico GB New. L'ex presidente degli Stati Uniti riteneva inoltre che le azioni del duca e della duchessa del Sussex, che si sono ritirati dai propri ruoli di reali attivi nel 2020, per diventare finanziariamente indipendenti, avessero "ferito" la monarca di 95 anni.Il 45° POTUS aveva aggiunto che l'ex attrice americana, diventata duchessa del Sussex dopo aver sposato il principe Harry nel 2018, è "molto irrispettosa nei confronti della regina, che è una donna così grande, una persona così grande, una persona storica".Trump aveva poi sottolineato la sua passione per la monarca britannica nella conversazione registrata in Florida, affermando che era stato cresciuto per mostrare rispetto alla famiglia reale, perché sua madre era scozzese.Rispondendo ai commenti di Farage su Meghan Markle, che usava carta da lettere intestata della Duchessa del Sussex per fare pressione sui membri del Congresso degli Stati Uniti su questioni come il congedo parentale retribuito come "diritto nazionale", Trump aveva dichiarato:"Non sono un fan"Donald Trump aveva affermato di non essere mai stato "un fan" di Meghan Markle in precedenti occasioni. All'inizio di quest'anno, commentando le voci secondo cui la duchessa del Sussex si stava "incontrando con esponenti democratici [e] potrebbe voler candidarsi" alle elezioni statunitensi nel 2024, è stato citato da Fox News come dicendo:Allo stesso modo, nel 2020 Trump non ha esitato a esprimere il suo atteggiamento nei confronti dell'ex attrice di Suits.Le osservazioni erano state innescate da un video che i Sussex hanno registrato per lo speciale televisivo Time 100.Mentre invitavano gli americani a votare alle elezioni del novembre 2020, dove l'allora presidente Trump era in corsa per la rielezione contro il suo avversario democratico Joe Biden, la Markle aveva dichiarato:“Quando votiamo, i nostri valori vengono messi in pratica e le nostre voci vengono ascoltate. La tua voce ti ricorda che sei importante. Perché lo fai. E meriti di essere ascoltato.”Il principe Harry aveva aggiunto:Pur non appoggiando apertamente Biden, molti avevano interpretato i commenti fatti dai Sussex proprio in questo modo. Prima di sposarsi con la famiglia reale, Meghan Markle aveva sostenuto la candidata presidenziale democratica Hillary Clinton nel 2016, nella campagna che alla fine ha perso contro Donald Trump. Meghan aveva definito il repubblicano Trump "divisivo e misogino".Quando è stato chiesto di commentare le sue osservazioni durante una successiva visita ufficiale nel Regno Unito nel 2019, l'allora presidente avrebbe detto dei suoi commenti: "Non lo sapevo. Cosa posso dire? Non sapevo che fosse cattiva". Successivamente, Trump ha negato di aver rilasciato tali dichiarazioni.Secondo GB News, nell'intervista Donald Trump aveva poi menzionato Boris Johnson e la crisi dei migranti nel Regno Unito; gli eventi al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021 e il suo processo di impeachment istigato dai democratici per presunto incitamento (all'assalto al Campidoglio, n.d.r.) . Si ricorderà che in seguito il Senato degli Stati Uniti aveva poi assolto l'allora presidente.Con un post che prometteva che "niente è vietato", in una clip di anteprima era stato visto Trump dire: "Penso che sarai felice anche in futuro". Questo visto come un riferimento alle speculazioni sul fatto che Trump si sarebbe candidato alla rielezione nel 2024. All'inizio dell'anno, Trump ha lasciato intendere che stava prendendo in considerazione tale ipotesi "molto seriamente".

usa

gran bretagna

inghilterra

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, gran bretagna, geopolitica, donald trump, inghilterra, regno unito