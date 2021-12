https://it.sputniknews.com/20211201/dietrofront-del-governo-su-dad-per-un-solo-caso-in-classe-13989255.html

Dietrofront del governo su Dad per un solo caso in classe

Dietrofront del governo su Dad per un solo caso in classe

Il governo fa un passo indietro sulla Dad, la didattica a distanza, in caso vi fosse anche un solo caso in classe positivo al Covid-19. Ritirata la circolare... 01.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-01T07:16+0100

2021-12-01T07:16+0100

2021-12-01T07:16+0100

italia

governo

scuola

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/9531499_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7961d6e9a44dd9d0d42204719a1c2de.jpg

Lo dice una nota esplicativa di chiarimento a mittente ministero della Salute, cui fa eco il ministero Istruzione. Si corregge quindi il tiro rispetto alla precedente circolare, specificando che in base alla situazione attuale si è deciso per il mantenimento delle norme vigenti ad oggi, vale a dire per l'isolamento dello studente che dovesse risultare positivo al Covid-19 e di coloro venuti a contatto con lo stesso, tenendo conto dei tracciamenti e degli strumenti informatici a disposizione. La Dad scatterà con un solo positivo nelle classi della fascia di età fino a 6 anni, mentre scatterà con due positivi per le classi della fascia di età 6-12.Questo il motivo del rapido cambio di rotta del governo: "garantire la partecipazione in presenza e lo svolgimento delle lezioni a scuola in assoluta sicurezza è una priorità del governo", riferiscono fonti di governo.Non ci stanno però i presidi, che si dichiarano sconcertati dal dietrofront:A dirlo è Antonello Giannelli, presidente dell'Anp, l'Associazione nazionale presidi.

https://it.sputniknews.com/20211130/scuola-e-covid-19-marcia-indietro-del-governo-per-la-dad-bastera-un-contagiato-in-classe-13974369.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, governo, scuola, coronavirus