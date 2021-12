https://it.sputniknews.com/20211201/deraglia-treno-in-valcamonica-7-feriti-13995890.html

Deraglia treno in Valcamonica: 7 feriti

Deraglia treno in Valcamonica: 7 feriti

Mezzi di soccorso sul luogo dell'incidente. Il convoglio della Trenord è uscito dai binari sul tratto Brescia-Edolo, a Cedegolo, nella Valcamonica, intorno... 01.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-01T13:08+0100

2021-12-01T13:08+0100

2021-12-01T13:08+0100

italia

sicurezza

incidente

treno

deragliamento

lombardia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/12978217_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cf320ef8292226bc8f5b6dbe2bf68c7a.jpg

Sembra che a causare il deragliamento sia stata la caduta di alcuni massi sulla linea.Il macchinista ha azionato i freni, ma non è stato possibile evitare che i vagoni urtassero contro i massi. Per l'urto, il treno è uscito dai binari, fermandosi poi all'ingresso di un tunnel.7 i feriti, per quanto risulta al momento, nessuno in gravi condizioni.Al momento, presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri, gli agenti della Polfer, i vigili del fuoco e due autoambulanze.

lombardia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sicurezza, incidente, treno, deragliamento, lombardia