Dagli Usa una conferma: l'alleanza AUKUS creata per contrastare la Cina

"Guardate quanto è cambiato in poco tempo. E' stato principalmente provocato dalle azioni della Cina. Quindi chi commenta o critica questi sforzi, credo, dovrebbe porsi la domanda: qual è il motore di questa iniziativa? Si basa su quanto è evidente la preoccupazione che abbiamo visto in termini di determinate azioni e politiche della Cina. Ma è anche la convinzione che abbiamo un ruolo nel nostro futuro e che resteremo in piedi", ha detto Campbell in una conferenza ospitata dal think tank australiano Lowy Institute.