Crisanti sui vaccini 5–11 anni dice di non essere no-vax

Crisanti sui vaccini 5–11 anni dice di non essere no-vax

01.12.2021

“Ho solo detto che non c'è fretta per il vaccino dei bambini. È una posizione da no-vax? Ma scherziamo?”Lo ha detto partecipando a l’Aria che tira su La7, come riportato dall’Adnkronos.E poi ha aggiunto che non c’è fretta e che si possono attendere i dati dagli Stati Uniti, dove hanno già vaccinato un milione di bambini, e non i 2 mila dei test clinici fatti da Pfizer.Non ci sta a passare per uno con posizioni da no-vax il professore Crisanti e ricorda quanti bambini furono testati per la poliomelite:Crisanti aveva anche detto che lui esiterebbe nel vaccinare suo figlio.Evidentemente arrabbiato, il professore ha aggiunto:“Ma di che parliamo? Si critica la religione, si critica lo stato e non si possono esprimere valutazioni su questo tema?”Questa l’opinione di Crisanti, mentre si attende ad ore, o al massimo domani, il SÌ dell’Aifa all’uso del vaccino pediatrico 5–11 anni contro il Covid-19 anche in Italia.Il professore Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha affermato che entro il 23 dicembre l’Italia sarà pronta a somministrare il vaccino anche nella fascia di età dei più piccoli.Intanto, l’Austria è già partita prima del parere positivo dell’Ema, nel tentativo di salvare una campagna vaccinale, il cui fallimento ha portato il paese a un nuovo lockdown.

