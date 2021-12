https://it.sputniknews.com/20211201/cremlino-parole-di-lukashenko-su-transito-gas-reazione-alla-forte-pressione-internazionale-14001549.html

Cremlino, parole di Lukashenko su transito gas: "reazione alla forte pressione internazionale"

Le dichiarazioni del presidente bielorusso Alexander Lukashenko sulla potenziale sospensione del transito delle risorse energetiche dalla Russia all'Europa... 01.12.2021, Sputnik Italia

Allo stesso tempo, Mosca si augura che la situazione non precipiti fino al fallimento degli obblighi russi sul gas verso i clienti europei, ha aggiunto.Alla domanda se Lukashenko abbia coordinato le sue dichiarazioni sul gas russo con Mosca, Peskov ha affermato che si trattava esclusivamente della posizione della Bielorussia "come Stato sovrano e indipendente".All'inizio della giornata, Lukashenko ha espresso in un'intervista a RIA Novosti la disponibilità a fermare il transito di risorse energetiche verso l'Europa, nel caso in cui la Polonia concretizzi le sue minacce sulla chiusura del confine.

