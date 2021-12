https://it.sputniknews.com/20211201/bassetti-critica-il-ritorno-delle-mascherine-allaperto-13998388.html

Bassetti critica il ritorno delle mascherine all'aperto

Bassetti critica il ritorno delle mascherine all'aperto

"Il vaccino ti salva la vita, non le mascherine, attenzione a dare questi messaggi", ha affermato l'infettivologo ligure. 01.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-01T15:05+0100

2021-12-01T15:05+0100

2021-12-01T15:07+0100

italia

società

coronavirus in italia

matteo bassetti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/9691185_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f997470d6de0b1cfa5d7c4ec6f1061f9.jpg

Il noto infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ha espresso perplessità e critiche, in relazione al ritorno dell'obbligo delle mascherine all'aperto, come stabilito con ordinanze ad hoc o chiesto a gran voce da alcuni sindaci di importanti città, tra cui il primo cittadino del capoluogo ligure Marco Bucci. Secondo Bassetti, per i luoghi a rischio assembramento sarebbe stato meglio ricorrere al green pass, come già avviene per teatri, cinema e stadi.Secondo Bassetti, con l'obbligo della mascherina all'aperto si trasmette alla gente un messaggio sbagliato.In precedenza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) aveva sostenuto che se in Europa si utilizzassero le mascherine, si potrebbero salvare 160mila vite.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, società, coronavirus in italia, matteo bassetti